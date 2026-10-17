Región ucraniana de Vínnitsa sufre uno de los ataques más masivos desde inicio de guerra

Región ucraniana de Vínnitsa sufre uno de los ataques más masivos desde inicio de guerra

Berlín, 17 oct (EFE).- La región de Vínnitsa, en el centro-oeste de Ucrania, sufrió este sábado uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra rusa en febrero de 2022, denunció la jefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, en la red social Facebook.