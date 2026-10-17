Región ucraniana de Vínnitsa sufre uno de los ataques más masivos desde inicio de guerra

Explicó que, durante las últimas 24 horas, las defensas antiaéreas derribaron 24 drones enemigos sobre la región.
De acuerdo con Zabolotna, se han registrado daños en infraestructuras civiles y críticas, y al menos seis personas resultaron heridas.
Las instalaciones de infraestructura crítica funcionan con sistemas energéticos de reserva, añadió la gobernadora, que aseguró que los trabajadores del sector energético y los servicios municipales trabajan para restablecer el suministro eléctrico y de agua.