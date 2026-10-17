Rumanía identifica los dos drones derribados como Geran, un modelo usado por Rusia

El Ministerio precisó que ambos drones tenían propulsión a reacción, una identificación que apunta a Rusia, aunque las autoridades rumanas no atribuyeron de forma expresa la incursión a Moscú.

"Los objetivos neutralizados eran drones de ataque de la familia Geran, con propulsión a reacción", señala el comunicado de Defensa.

El primer dron fue derribado a las 18.01 hora local (15.01 GMT), al sureste de Sulina, tras permanecer dos minutos en el espacio aéreo rumano, y el segundo a las 18.05 (15.05 GMT), al este de esa localidad, después de cinco minutos de incursión.

Ambos derribos se produjeron sobre aguas territoriales rumanas, cerca de la desembocadura del Danubio.

Los cazas despegaron de la base aérea de Borcea, en el sureste de Rumanía, a las 17.43 (14.43 GMT), tras detectar los radares varios objetos que volaban hacia el suroeste, a unos 120 kilómetros al este de la isla ucraniana de las Serpientes, frente al delta del Danubio.

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El ministro de Defensa, Radu Miruta, explicó en Facebook que los drones fueron interceptados y derribados "instantes después de haber ingresado ilegalmente" en el espacio aéreo del país y felicitó a los pilotos.

El incidente se produce tras una oleada de ataques con drones contra siete buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria desde el 5 de octubre, con un balance de al menos dos marineros muertos, 28 desaparecidos y tres embarcaciones hundidas.

Los últimos ataques afectaron a dos buques cisterna en aguas territoriales rumanas el miércoles y el jueves, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad de la navegación comercial y por una posible extensión de la guerra de Ucrania al territorio de la OTAN.

Los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria, ambos miembros de la Alianza y de la Unión Europea, han evitado hasta ahora atribuir esos ataques a Rusia ante la falta de pruebas materiales concluyentes.

El presidente rumano, Nicușor Dan, y el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, abordaron el pasado jueves la situación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien aseguró que la Alianza ha reforzado su presencia en el flanco oriental y sus capacidades de defensa contra drones.

Bulgaria pidió el viernes a la OTAN el despliegue de aviones de combate, equipos antidrones y misiles antiaéreos, mientras que Dan consideró "inaceptable" que se atacase a barcos en aguas territoriales rumanas.

Antes de los dos derribos de este sábado, cuatro drones habían sido abatidos en el espacio aéreo rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022: tres por cazas rumanos en julio de este año y uno por un F-18 español en agosto, en una misión de policía aérea de la OTAN.