Rusia califica de "momento histórico" decisión de Trump de frenar sanciones del Congreso

"La suspensión de la ley Graham por parte de la Administración del presidente Trump es importante y realmente un momento histórico", escribió Dmítriev en su canal de Telegram.

Añadió que, "en vez de sanciones y confrontación" la Casa Blanca había apostado por "la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global".

"La cooperación económica entre Rusia y EE.UU. responde a los intereses de ambos países, contribuye a la estabilidad de la economía mundial y crea las condiciones para el fortalecimiento de la confianza y el logro de una paz duradera", señaló.

En su opinión, la aplicación de la ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham "podía haber frenado práctica y totalmente la cooperación económica" entre Moscú y Washington "y haber causado un grave perjuicio a toda la economía estadounidense y los mercados internacionales".

Seguidamente, Dmítriev aseguró en X que "los enemigos de la seguridad global, la cooperación y la prosperidad estarán descontentos".

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Trump, que promulgó la ley hace un mes, justificó el viernes la orden ejecutiva que firmó para suspender temporalmente el paquete de sanciones contra Rusia por considerar que responde al "interés nacional" de Estados Unidos.

En particular, la orden exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Las exenciones de la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas.

La decisión se produce después de que Trump acordara el pasado 9 de octubre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel ruso para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.

El acuerdo, duramente condenado por Ucrania y la Unión Europea, ha suscitado también críticas de legisladores de ambos partidos en EE.UU., que cuestionan sus posibles efectos, su compatibilidad con la legislación nacional y el hecho de que pueda contribuir a financiar la guerra de Rusia contra Ucrania.