'Sanguine', de Marion Le Corroller, gana el Festival de Cine Fantástico de Sitges

El jurado justificó el galardón para este 'body horror' sobre la explotación laboral por "conectar con la nueva generación", ya que "nos estamos volviendo tan competitivos que el trabajo se ha convertido en un nuevo terror".

'Drag', cinta producida por actor el estadounidense Danny DeVito y dirigida por Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, recibió el premio especial del jurado, informó el festival.

Cuenta cómo un robo rutinario en una casa rural se convierte en una pesadilla para dos ladrones aficionados cuando uno de ellos se echa atrás.

El galardón de mejor dirección correspondió al cineasta indonesio Joko Anwar por el filme 'Ghost in the cell'. En una conocida prisión, una fuerza invisible comienza a matar brutalmente a los reclusos, obligando a las bandas enemigas y a los guardias corruptos a trabajar juntos mientras intentan sobrevivir.

La italiana Jasmine Trinca fue reconocida mejor actriz por 'The spiral', en la que una mujer aparece de repente en casa de su hija para contarle la verdad sobre su familia, marcada por un pacto que se hizo hace muchos años con una desconocida.

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Y mejor actor, el francés Benoît Magimel por 'Histoires de la nuit', sobre una familia que vive en una zona pantanosa remota donde se suceden sucesos extraños.

Casper Kelly y Jamie King fueron premiados por el guion de la norteamericana 'Buddy', que cuenta cómo un grupo de niños se ve atrapado en un programa de televisión infantil presentado por un unicornio mágico, pero con un lado oscuro muy inquietante.

'Titanic Ocean' recibió el galardón de mejor fotografía por el trabajo de Raphaël Vandenbussche; y el australiano Adrian Chiarella fue considerado el director revelación por 'Leviticus', sobre dos adolescentes que deben escapar de un ente violento que adopta la forma de la persona que más desean: el uno al otro.

El dúo Mondo Boys fue premiado por la música de la película de terror rural 'River'; y Hong Jeong-ho, por su labor en los efectos especiales del filme coreano 'Colony'.