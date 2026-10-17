Takaichi envía una ofrenda al polémico santuario Yasukuni entre críticas de Seúl

Takaichi envió un "masakaki", una ofrenda ceremonial de ramas de hoja perenne, con motivo del festival de otoño del santuario sintoísta, que se celebra durante tres días a partir de este sábado, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

La primera ministra, que solía visitar el santuario antes de tomar posesión en octubre de 2025, no ha acudido personalmente desde entonces.

Por su parte, el ministro de Política Económica y Fiscal, Minoru Kiuchi, visitó este sábado el recinto, mientras que los presidentes de ambas cámaras parlamentarias también enviaron ofrendas, según Kyodo.

La Cancillería surcoreana expresó posteriormente en un comunicado su "profunda decepción y pesar" por las repetidas ofrendas y visitas de altos dirigentes japoneses al santuario, que, según denunció, "glorifica las guerras de agresión" del pasado de Japón.

Yasukuni honra a más de 2,4 millones de caídos japoneses, entre ellos 14 criminales de guerra condenados tras la Segunda Guerra Mundial, lo que lo convierte en un foco recurrente de fricciones diplomáticas con Corea del Sur y China.

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Ningún primer ministro japonés ha visitado Yasukuni durante su mandato desde que Shinzo Abe lo hiciera en diciembre de 2013, una visita que suscitó críticas tanto en Japón como en el extranjero, aunque varios de sus sucesores han continuado enviando ofrendas al santuario.