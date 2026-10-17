Trudy avanza hacia Jalisco y Colima con previsión de lluvias, fuerte oleaje y mayor fuerza

Después de provocar inundaciones en Colima, una región todavía afectada por el reciente paso de Simón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) situó a Trudy a las 09:00 horas (15:00 GMT) a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 y desplazamiento al noroeste a 17 kilómetros por hora.

El organismo prevé que el ciclón vuelva a fortalecerse a categoría 2 este sábado, con vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de 205, mientras continúa su trayectoria frente a las costas del occidente mexicano.

Para la madrugada del domingo lo ubica a 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula (Jalisco) y, por la tarde, a 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, todavía como huracán de categoría 2.

El lunes se debilitaría a categoría 1 y posteriormente a tormenta tropical; el martes seguiría frente a Baja California Sur y el miércoles podría convertirse en un sistema postropical al sur-sureste de Cabo San Lucas.

En su pronóstico general, el SMN anunció lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán.

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Sin embargo, el aviso específico de Trudy, emitido posteriormente, estimó entre 75 y 150 milímetros en Colima y Michoacán, y de 50 a 75 en Jalisco y Nayarit.

Estas fuertes precipitaciones podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, causar inundaciones y deslaves y reducir la visibilidad en carreteras.

También se prevén rachas de hasta 120 kilómetros por hora en Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de cinco a siete metros en sus costas.

Por ello, las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes y otra de vigilancia hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de alertas por tormenta tropical en Guerrero y Nayarit.

Las lluvias atribuidas a Trudy ya provocaron el jueves inundaciones, árboles caídos y vehículos varados en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, donde el bulevar Miguel de la Madrid quedó temporalmente intransitable, según reportes de Protección Civil.

En Guerrero, las autoridades suspendieron las clases del viernes en sus 85 municipios ante el temporal, mientras Jalisco desplegó personal de emergencia en la costa para reforzar la vigilancia y preparar posibles evacuaciones.

Trudy se aproxima a zonas todavía afectadas por Simón, que alcanzó la categoría 4 y dejó al menos un muerto y 201 viviendas dañadas en Guerrero, según balances de autoridades locales.

En Colima, Simón dañó al menos 58 viviendas en Manzanillo y obligó a resguardar a 177 personas en refugios temporales.

El SMN informó que Simón se degradó el viernes a una baja presión remanente al sur de Baja California Sur y dejó de representar peligro para el territorio nacional.

De forma paralela, el frente frío número 2 ocasionará lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico.