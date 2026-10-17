Un atentado contra exalcalde del municipio colombiano de Jamundí deja un escolta asesinado

"El exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío (...) ha sufrido un atentado sicarial después de que sostuvimos una reunión, nos vimos, se despidió y su escolta fue herido. Lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, fue asesinado por estos sicarios", denunció el congresista Duvalier Sánchez.

El representante a la Cámara, en un video publicado en las redes sociales, agregó: "espero que el país sepa lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro y que las autoridades generen protección" para el exalcalde, quien salió ileso del ataque.

El escoltado asesinado fue identificado como Felipe López y Sánchez lo calificó como "un pelado (muchacho) bueno, luchador, de Santander de Quilichao", un municipio del vecino departamento del Cauca, agregó Sánchez.

"Increíble lo que hace la violencia política en Colombia", señaló el representante.

La Alcaldía de Jamundí, por su parte, rechazó "contundentemente" el ataque contra Ramírez y lamentó "profundamente el fallecimiento de Felipe López, integrante de su esquema de protección de la UNP".

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"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo. Nos solidarizamos con ellos ante esta dolorosa pérdida que enluta a nuestro municipio", agregó la información.

En la zona donde fue cometido este ataque opera, principalmente, el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Este grupo armado está liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.