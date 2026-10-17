Un conductor irrumpe con su vehículo en un campo de fútbol en EE.UU. y causa dos muertos

Un conductor irrumpe con su vehículo en un campo de fútbol en EE.UU. y causa dos muertos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Un niño y un adulto murieron y otras dos personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor irrumpiera con su vehículo en un campo de fútbol en Wichita (Kansas), según informaron las autoridades.