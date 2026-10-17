Una gran exposición internacional recrea el monumental Madrid barroco

Titulada 'Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco’, la muestra se inaugurará este lunes en el Centro Cultural de la Villa, en la céntrica plaza Colón de la capital, para mostrar cómo pasó de tener unos 7.000 habitantes a convertirse en una urbe de más de 90.000.

Los visitantes podrán admirar obras provenientes del Museo del Prado, de Patrimonio Nacional de España, la Galería de los Uffizi (Florencia, Italia), La Albertina (Viena) y decenas de colecciones públicas y particulares de todo el mundo.

La exposición cuenta lo que era la ciudad, la arquitectura y sus usos, explica uno de sus comisarios científicos, Fernando Checa Cremades.

"Aquí está todo, el gran teatro de la vida: los desfiles, entradas triunfales, procesiones y paseos", y a su alrededor "los vendedores y paseantes, los curas, monjas, peleas, espadachines".

La muestra invita a un paseo por la plaza Mayor, la Puerta del Sol y la propia explanada donde estaba el alcázar real, donde hoy se levanta el palacio construido por la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII, lugares todos de gran afluencia turística en nuestros días.

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La estructura urbana actual del centro de Madrid es muy parecida a la de hace tres o cuatro siglos, con la diferencia de que han desaparecido parte de los palacios, iglesias y monasterios de aquella época por motivos variados, lamenta Checa.

Sin embargo, perduran los cuadros que reflejan escenas y paisajes urbanos de entonces, enormes lienzos entre ceremoniales y costumbrista, prestados por unos sesenta museos e instituciones españolas y extranjeras.

Uno de ellos es 'Torneo y festejo en el Prado de San Jerónimo, 1615', de autor anónimo, propiedad de la familia Khevenhüller de Austria.

"El cuadro no es importante por quién lo pinta ni cómo lo pinta, sino por lo que cuenta: la llegada a Madrid de la reina Margarita, esposa de Felipe III", explica Carlos Khevenhüller, responsable de la colección familiar.

Otra de las piezas más importantes es el gran plano de Madrid de Pedro Texeira (1656), un cartógrafo portugués que trabajó para el rey español Felipe IV.

"Es la primera vez que se representa esta ciudad en todo su esplendor barroco", comenta la comisaria técnica de la exposición, Helena Pérez Gallardo.