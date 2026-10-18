Alice Guy, pionera olvidada del cine, revive en una serie protagonizada por Bérénice Bejo

La producción, presentada este domingo en el marco del Festival Lumière de Lyon en presencia de Bejo, la actriz Irène Jacob y otros miembros del reparto, reconstruye en seis episodios de 45 minutos la trayectoria de una creadora que exploró las posibilidades del nuevo arte desde sus primeros años y que tuvo que luchar por el reconocimiento en un universo dominado por los hombres.

"Es un personaje magnífico, valiente, que abrió puertas gracias a su inteligencia, su fuerza de convicción, su visión del mundo y su curiosidad", explica Bejo a EFE. "Es muy importante contar estas historias y permitir que los jóvenes sueñen, que las chicas puedan identificarse con ella y creer que es posible".

La presentación tuvo lugar en el cine Pathé Bellecour, situado en una calle del centro de Lyon con decenas de comercios destrozados y saqueados durante la ola de violencia del sábado en Francia. El director del Festival Lumière, Thierry Frémaux, aludió a la extraña sensación de celebrar el cine en medio de un escenario marcado por la violencia antes de presentar al elenco de la serie.

Con un tono histórico ameno, 'Alice' se adentra en los primeros años del séptimo arte y en las rivalidades entre quienes trataban de abrirse camino en el nuevo medio.

Los dos primeros episodios de la serie, que fueron acogidos con aplausos en Lyon, muestran la pugna entre Léon Gaumont y los hermanos Lumière por desarrollar el cine, así como el posterior enfrentamiento entre Gaumont y Charles Pathé. También aparecen grandes figuras del París de la época, como Gustave Eiffel.

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Fue en ese ambiente, mientras trabajaba como secretaria para Gaumont, que Guy se enamoró del cine y comenzó a experimentar con sus posibilidades narrativas. Fue directora, productora y empresaria, y desarrolló una obra propia antes de trasladarse a Estados Unidos, donde continuó su carrera.

La serie reconstruye tanto sus ambiciones artísticas como sus relaciones personales y sus dificultades profesionales, en una historia que pone el foco en la contribución de las mujeres a una industria que durante mucho tiempo apenas reconoció su papel.

Bejo acabó implicándose también en la escritura junto a los guionistas y directores, a medida que profundizaba en la historia de Guy.

"Para no invisibilizarme como Alice Guy, pedí que mi nombre apareciera en los créditos", cuenta.

Bérénice Bejo alcanzó la fama internacional con 'The Artist', la película muda en blanco y negro de Michel Hazanavicius que ganó cinco premios Óscar en 2012. También obtuvo el premio a mejor actriz en Cannes por 'Le Passé', de Asghar Farhadi.

Nacida en Buenos Aires en 1976 y criada en Francia desde los tres años, ha tomado parte en varias películas latinoamericanas.

Preguntada por el director con el que le gustaría trabajar, cita sin dudar a los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, y asegura que 'La bola negra' la ha fascinado.

'A​lice', creada por Tim Loane y Claire Lemaréchal y codirigida por Virginie Verrier y Guillaume Lonergan, se estrenará en HBO Max el 4 de diciembre y llegará a la televisión pública francesa, France Télévisions, seis meses después. La producción también se ha vendido internacionalmente, aunque sus responsables no quisieron precisar en qué países se podrá ver.