Carney confirma la muerte de cuatro soldados en un incendio en una base canadiense

En una declaración televisada, Carney explicó que un "incendio violento que se propagó rápidamente" provocó "una de las peores tragedias" sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá.

Varios medios de comunicación canadienses señalaron inicialmente este domingo que el incendio en la base había causado al menos siete muertos.

El primer ministro precisó que decenas de militares se encuentran gravemente heridos y señaló que los familiares de los cuatro fallecidos ya han sido informados.

Carney anunció que ha ordenado que las banderas de todos los edificios federales ondeen a media asta en homenaje a las víctimas y aseguró que el Gobierno acompañará a las familias y a los heridos durante todo el proceso de recuperación.

"Nuestro país está de luto por los valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas que hemos perdido", afirmó.

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El jefe del Gobierno destacó además la actuación durante toda la noche de equipos militares y civiles durante toda la noche para combatir las llamas "en algunas de las peores condiciones imaginables" y señaló que ambulancias aéreas se desplazaron desde Edmonton y Saskatoon, mientras hospitales de Wainwright, Edmonton, Red Deer y Calgary atendían a los heridos.

Entre los afectados había reservistas y soldados del Princess Patricia's Canadian Light Infantry, uno de los regimientos de infantería más conocidos del Ejército canadiense, según explicó Carney.

El Ministerio de Defensa de Canadá informó previamente que el fuego comenzó alrededor de las 16.00 hora local del sábado (22.00 GMT) en una zona de entrenamiento de la base y se extendió rápidamente fuera de sus límites, lo que obligó a desplegar servicios de emergencia militares y civiles.

Las Fuerzas Armadas canadienses señalaron este domingo que, aunque la investigación continúa, no existen indicios de que el suceso sea resultado de "actividad terrorista".

La cadena de televisión Global News, que citó a varias fuentes militares, aseguró que la explosión se produjo durante un ejercicio con fuego real y que pudo originarse cuando un proyectil alcanzó un gasoducto o un pozo de gas natural. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

El balance ofrecido por Carney, de cuatro fallecidos confirmados, es hasta ahora la primera cifra oficial de víctimas mortales.

La base de Wainwright, situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es uno de los principales centros de entrenamiento militar de Canadá y acoge habitualmente ejercicios a gran escala de las Fuerzas Armadas.

Carney indicó que el ministro de Defensa, David McGuinty, la ministra de Gestión de Emergencias, Eleanor Olsezwski, y altos mandos militares ofrecerán este domingo una rueda de prensa desde Wainwright para proporcionar nuevos detalles sobre lo sucedido.