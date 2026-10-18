Defensas antiáereas derriban más de un millar de drones en quince regiones rusas

El Ministerio de Defensa ruso precisa en su parte de guerra matutino que el principal objetivo del ataque fueron Moscú y la segunda ciudad del país, San Petersburgo, que sufrió numerosos daños.

También fueron atacadas, entre otras, las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, la sureña Krasnodar y la anexionada península ucraniana de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que más de medio millar de drones fueron abatidos cuando se dirigían a la capital del país, por lo que tuvieron que cerrar de nuevo los aeropuertos, donde ya han sido cancelados y retrasados cientos de vuelos en los últimos días.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió así a las últimas decisiones del líder de EE.UU, Donald Trump, que autorizó la exportación de diésel ruso y frenó en el último momento la aplicación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.