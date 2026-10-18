Detenidas 855 personas sólo en París durante la jornada de protestas sociales en Francia

La cifra fue comunicada este domingo por la Prefectura de Policía de París, que puntualizó que son los datos hasta las 8.00 de la mañana y que del trabajo judicial va a continuar, en particular con la revisión de imágenes de vídeo, lo que permitirá identificar a otros autores de actos violentos en los próximos días.

La Prefectura de Policía de París recordó que la consigna del primer ministro, Sébastien Lecornu, es que esas personas "deben responder de sus actos" y hacer frente a las consecuencias civiles y penales que se derivan de sus hechos.

A falta de un balance actualizado para el conjunto de Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó a las 20.00 horas del sábado que hasta entonces se habían contabilizado 1.200 arrestos, en un día en el que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

Las protestas, convocadas por diversos colectivos, en particular estudiantes, pero también sindicatos y antiguos líderes del movimiento de los 'chalecos amarillos', sacaron a la calle a 550.000 personas en toda Francia, según Nuñez, y a más de 800.000, según los organizadores.

En París, la manifestación que se había programado reunió a 110.000 personas, de acuerdo con el departamento de Interior, y se desarrolló sin grandes incidentes hasta su conclusión.

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Sin embargo, la Prefectura de Policía destacó que en paralelo con la marcha en la plaza de la República que fue donde empezó, algunos de los participantes, miembros de "grupos radicales, en particular de ultraizquierda", llevaron a cabo ataques contra las fuerzas del orden y saqueos de comercios.

A partir de media tarde, hubo diversas marchas no previstas, con entre varios cientos y hasta más de un millar de individuos, que cometieron saqueos y vandalizaron comercios, sobre todo en el área de la plaza de la República, pero también en el bulevar de Sebastopol y en el de Saint Honoré.

Según la Prefectura de Policía de París, la situación pudo estabilizarse a partir de las 23.00 horas.

Durante sus intervenciones, 13 agentes de las fuerzas del orden y dos bomberos resultaron heridos. Además, una persona murió por una parada cardiorrespiratoria.

El escenario esta mañana en algunas zonas comerciales del centro de París era de vitrinas de comercios totalmente destrozadas con cristales en las calles y todavía barricadas en algunas de ellas con contenedores, vallas, bicicletas y mobiliario urbano.