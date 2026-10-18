Dos muertos al estrellarse helicóptero militar saudí y los hutíes se atribuyen el derribo

"Un helicóptero de reconocimiento AH-6i perteneciente al Ministro de la Guardia Nacional se estrelló dentro del territorio saudí en la región de Najran debido a un fallo técnico. El accidente resultó en el martirio de su tripulación, de dos oficiales", dijo el portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró en su cuenta de X que sus unidades derribaron un "avión Apache perteneciente al enemigo saudí frente a Najran, mientras realizaba acciones hostiles contra las posiciones de las fuerzas de los insurgentes".

Este extremo fue negado por el portavoz de la alianza antihutí poco después del mensaje de Sarea.

"Se atribuyen haberlo derribado", dijo Al Maliki, ilustrando el mensaje con una foto del modelo del helicóptero y la reivindicación de Sarea.

"Pronto entrarán al campo (de batalla). Recordad su forma, no la olvidéis", avisó, en referencia a los helicópteros.

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La Guardia Nacional saudí es una de las principales fuerzas militares y de seguridad del reino, independiente del Ministerio de Defensa, dado que está bajo la administración del Ministerio de la Guardia Nacional.

Funciona como una fuerza altamente equipada con infantería mecanizada, artillería y aviación propia, y se encarga de mantener el orden y proteger a la familia real, así como salvaguardar ciudades clave, como La Meca y Medina.

El Ejército yemení mantiene su contraofensiva contra los rebeldes hutíes, bajo la cobertura aérea de Arabia Saudí que bombardea sistemáticamente posiciones en Yemen.

En este contexto, los hutíes están atacando objetivos en territorio saudí en represalia por el papel central de Riad en la guerra del Yemen desde 2015 como líder de la coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del empobrecido país árabe.