Dos muertos en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia por ataques nocturnos rusos

Dos muertos en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia por ataques nocturnos rusos

Berlín, 18 oct (EFE).- Dos personas murieron en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia, en el este y el sur de Ucrania, respectivamente, debido a ataques rusos nocturnos, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).