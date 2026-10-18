Eisenkot, sobre apoyo de Trump a Netanyahu: "Los ciudadanos elegirán al primer ministro"

"El Estado de Israel es un Estado democrático. Sólo los ciudadanos de Israel decidirán quién será el primer ministro y quién formará Gobierno", afirmó Eisenkot durante una conferencia en la Universidad de Tel Aviv en la que participaron otros líderes políticos, en declaraciones recogidas por el diario YNet.

Eisenkot, general retirado del Ejército de Israel, dijo sentir "un gran respeto por el presidente de Estados Unidos" y alabó su contribución a la seguridad del país y su papel en el acuerdo de tregua en Gaza que garantizó el retorno de los rehenes israelíes.

También auguró que "el Gobierno de Estados Unidos sabrá cómo colaborar con cualquier Gobierno que resulte elegido en Israel".

Naftali Bénet (líder de Beyahad, "Juntos" en hebreo) aseguró también en el acto universitario que "en política internacional, todo líder trabaja con el líder que sale elegido".

"Creo que puedo llevarme muy bien con el presidente Trump", afirmó.

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Bénet es el tercero en intención de voto de cara a los próximos comicios, y su agrupación podría lograr en torno a unos 12 escaños (de los 120 con los que cuenta el Parlamento de Israel) según el compendio de encuestas elaborado por el diario Haaretz.

Mientras, las coaliciones que encabezarían Netanyahu y Eisenkot rondan los 51 escaños cada una (incluyendo a Beyajad del lado del exgeneral).