El FMI anticipa un impulso duradero de la IA en la economía de Corea del Sur

"Construir centros de datos de IA lleva mucho tiempo, potencialmente unos 10 años. La inversión apenas ha comenzado, y es poco probable que estos proyectos fracasen en un par de años y hagan que esa inversión pierda sentido", dijo Choi Ji-young, director ejecutivo de la circunscripción de Asia y el Pacífico del FMI, en una conferencia de prensa el jueves en Bangkok, según Yonhap.

Las declaraciones de Choi, realizadas durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), se producen después de que el Gobierno suroreano anunciara en junio tres grandes proyectos en semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos, con inversiones regionales estimadas en al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).

Asimismo, el FMI elevó esta semana su previsión de crecimiento surcoreano para 2026 del 2,6 % al 3,3 %, una subida impulsada por la demanda de semiconductores vinculada a la IA.

El director ejecutivo dijo que Corea del Sur podría afrontar "una corrección bursátil, un ajuste de su cuenta corriente y efectos adversos sobre las empresas si el auge de la IA se debilita", en medio de la reciente volatilidad del principal índice bursátil surcoreano, el Kospi.

Choi, sin embargo, dijo que en el FMI esperan que la inversión en IA "continúe durante mucho tiempo", según Yonhap.

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Por su parte, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que el 'Fondo para el Futuro', que Seúl prevé establecer en 2027 con ingresos fiscales extraordinarios del sector de los semiconductores, podría servir de protección frente a futuras fluctuaciones económicas, durante una reunión con el ministro de Finanzas surcoreano, Lee Hyoung-il, al margen del evento en Bangkok.