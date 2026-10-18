La Unión Africana brindará apoyo técnico a Kenia tras elevarse a siete los casos de ébola

En un comunicado emitido este sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) informaron de que colaboran junto al Gobierno keniano en áreas clave de la emergencia, con especial atención a la "vigilancia epidemiológica, la coordinación técnica, la comunicación de riesgo y el compromiso comunitario".

El organismo sanitario continental enfatizó la necesidad de dotar de insumos de protección al personal médico de primera línea tras confirmarse que tres de los cuatro nuevos infectados son sanitarios que atendieron al paciente cero en el hospital.

Los CDC de África subrayaron la prioridad de reforzar las medidas de prevención y control de infecciones, garantizando "equipos de protección adecuados, capacitación y apoyo continuo" para los trabajadores de la salud.

Ante la evolución de la epidemia en la RDC -de donde procedía el primer caso detectado en Kenia-, el organismo reafirmó que reforzará la vigilancia transfronteriza y la detección precoz entre los Estados miembros para contener la propagación del virus a nivel regional.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Kenia aseguró en un documento que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, “ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria de la enfermedad”.

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Además, de las 130 personas que tuvieron contacto con el paciente cero, 128 (98,5 %) han sido rastreados y están en cuarentena, lo que supera la referencia global de rastreo de contactos del 85 % requerida para romper la cadena de transmisión de la enfermedad.

Kenia confirmó el 5 de octubre su primer caso importado de ébola, correspondiente a un hombre de 40 años, que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

El ébola también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La epidemia en la RDC es la segunda más mortífera de la historia a nivel global, que ha causado 9.277 casos confirmados, incluidos 4.478 muertos, según el último balance del Gobierno congoleño.