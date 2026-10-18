Las lluvias torrenciales matan a una mujer en España y causan incidencias aeroportuarias

El aeropuerto balear de Ibiza ha reabierto tras suspender las operaciones dos veces a causa de la fuerte tormenta de hoy, con 16 vuelos desviados, cinco cancelados y repercusión en el tráfico aéreo nacional e internacional, informaron las autoridades.

También hoy, los equipos de emergencia localizaron en el mar el cadáver de la única víctima mortal del temporal por ahora, desaparecida el sábado al ser arrastrada por el agua en la localidad de Cabrera de Mar, en la provincia de Barcelona (noreste)

En la misma región de Cataluña, dos personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas dentro de un automóvil en Sentmenat, otra población de Barcelona.

"Estamos ante las horas más adversas del temporal", favorecido por la llegada de vientos húmedos fuertes del mar Mediterráneo, dijo hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.

El fenómeno atmosférico afecta especialmente a las regiones costeras de Andalucía, Murcia y las mencionadas de Valencia, Baleares y Cataluña, donde el riesgo de inundaciones y crecidas rápidas de cauces fluviales es alto o muy alto, según el lugar.

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En algunos casos, las precipitaciones pueden superar los 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas.

"Es fundamental seguir los avisos y las recomendaciones de Protección Civil y no salir de casa", alertó Del Campo, así como evitar zonas inundables y alejarse de cauces y torrentes.

La intensidad del temporal, que podría disminuir desde el martes, causó ya numerosas incidencias, como caída de techumbres y otros elementos arquitectónicos, poblaciones y tierras anegadas y cancelación de actividades públicas como competiciones deportivas y las clases escolares de este lunes.