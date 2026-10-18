Muere un segundo policía en Jamaica tras un operativo contra hombres armados

De acuerdo a las autoridades, el agente, identificado como Devoney Rose, de 19 años, falleció el sábado mientras recibía tratamiento en el Hospital de 'Spanish Tow' tras resultar gravemente herido en el enfrentamiento.

El comisario de Policía, Kevin Blake, condenó el ataque contra los agentes y afirmó que estos se vieron sometidos a "fuego intenso y sostenido" mientras realizaban una persecución.

Alrededor de las 5:15 (10:15 GMT) de la madrugada del viernes, un equipo de la Unidad de Operaciones Especiales de la JCF llevó a cabo una operación en la zona de 'Five Miles'.

Los agentes estaban registrando un edificio en una finca cuando fueron objeto de disparos por parte de dos hombres que se habían atrincherado en el interior de una vivienda junto con otros ocupantes.

Dos policías murieron, mientras que varios agentes y una niña resultaron heridos durante el enfrentamiento.

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Asimismo, los dos hombres armados también fallecieron.

Este suceso ocurre a pesar de que Jamaica registró la cifra de homicidios más baja en tres décadas, con 407 personas asesinadas en lo que va de año, en comparación con las 534 reportadas en el mismo período de 2025.

Jamaica, que cuenta con una población de 2,8 millones de habitantes, vivió durante años una grave crisis de criminalidad, lo que llevó a las autoridades a aumentar entre 2024 y 2025 la ofensiva policial, decretando asimismo varios periodos de estado de emergencia.