Pakistán y los talibanes se acusan mutuamente de iniciar nuevos combates fronterizos

Fuentes de seguridad pakistaníes afirmaron a EFE, bajo condición de anonimato, que las fuerzas talibanes abrieron fuego sin provocación previa en el sector de Taida, en Upper Kurram, con el objetivo de facilitar el cruce de "terroristas extranjeros" hacia territorio pakistaní.

El Ejército pakistaní respondió al ataque y alcanzó varias posiciones de las fuerzas afganas, entre ellas el puesto de Topsar y la base de Shipola, según las mismas fuentes.

La base de Shipola habría quedado completamente destruida durante la respuesta pakistaní y varios miembros de las fuerzas talibanes habrían muerto, aunque Islamabad no ofreció un balance concreto de víctimas.

Las fuentes aseguraron además que efectivos talibanes abandonaron uno de sus puestos fronterizos ante la respuesta pakistaní y señalaron que el intercambio de disparos continuaba en la zona.

La versión contradice la ofrecida ayer a EFE por un funcionario talibán en la provincia afgana de Paktia, quien aseguró que fueron las fuerzas pakistaníes las que iniciaron los combates en el distrito de Dand Patan.

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"Según nuestra información, siete soldados pakistaníes han muerto y otros seis han resultado heridos”, afirmó entonces la fuente, que solicitó el anonimato.

El funcionario talibán aseguró posteriormente que los enfrentamientos habían concluido y que la situación había regresado a la normalidad.

Los balances de víctimas ofrecidos por ambas partes no han podido ser verificados de manera independiente.

Las tensiones fronterizas entre Afganistán y Pakistán se han agravado por las acusaciones de Islamabad de que miembros del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) utilizan territorio afgano para lanzar ataques contra Pakistán, algo que las autoridades talibanes niegan.

La frontera entre ambos países, conocida como Línea Durand, es objeto de una histórica disputa y Kabul nunca ha reconocido formalmente su trazado como frontera internacional definitiva.