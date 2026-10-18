Un dron provoca alertas en Lituania y Letonia y se estrella en territorio lituano

Según informó la radiotelevisión pública lituana, LRT, el dron había entrado en el espacio aéreo de Lituania probablemente desde Polonia, al sur.

Tras recibir información sobre el sonido de una explosión en Pasvalys, la Policía militar lituana llevó a cabo una inspección del territorio y halló fragmentos de los restos de un dron en la localidad de Juodžionys, en el distrito de Pasvalys.

El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, afirmó que el objeto fue detectado por los radares lituanos sobre las 03.00 GMT y se activó la misión de defensa aérea de la OTAN, que despegó cazas desde la base de Šiauliai para identificarlo.

"Lamentablemente, debido a las condiciones meteorológicas, no fue posible establecer contacto visual", explicó.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, afirmó que debe evaluarse la posibilidad de un acto de sabotaje, según LRT.

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El jefe del Gobierno ha convocado una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional para el lunes, con el fin de investigar de dónde procedía el dron y en qué punto comenzó a ser detectado por los radares.

Los mensajes de alerta enviados a los teléfonos móviles en zonas de ambos países instaban a los residentes a refugiarse y buscar un lugar en el que hubiera al menos dos paredes entre ellos y el exterior.

Las alertas fueron desactivadas en ambos países poco después de las 05.00 GMT.

La alerta por el dron y su posterior caída constituyeron el primer incidente grave desde que cazas de la OTAN derribaran un dron ruso extraviado sobre Lituania el pasado 15 de septiembre.

El 14 de agosto un caza de la OTAN derribó además un dron ucraniano extraviado sobre Letonia.