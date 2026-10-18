Un remolcador alcanzado por dos proyectiles desconocidos en la costa emiratí, según UKMTO

El "incidente", que no ha sido reivindicado, ha tenido lugar al noreste de Khor Fakkan, en el emirato de Fuyaira, cuando "un remolcador que navegaba hacia el sur informó haber sido alcanzado por dos proyectiles desconocidos. El remolcador sufrió daños, pero continúa su ruta".

Según la entidad, se ha reportado "una víctima leve", sin dar más detalles.

La UKMTO recomendó, como es habitual, a los buques navegar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa a entidad mientras las autoridades investigan.

En el contexto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, no es habitual que los remolcadores -embarcaciones pequeñas usadas para empujar o tirar de barcos y barcazas más grandes en puertos, canales y aguas abiertas- sean atacados.

Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que un segundo superpetrolero se incendió tras impactar con una mina naval cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta "no autorizada", horas después de anunciar un accidente similar en este estratégico paso marítimo.

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La Guardia reiteró que el estrecho de Ormuz "está cerrado" y que el destino de los buques que incumplan sus normas de navegación en este paso "será arder en el fuego", mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán, que Teherán considera irregular.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación ‘Paria Económico’, con la que busca cortar “todas las opciones económicas” de Irán y forzar su rendición en la guerra.