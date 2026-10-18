Una persona falleció por parada cardiorrespiratoria en las protestas de París

"Una persona ha muerto tras una parada cardiorrespiratoria", informó la Prefectura (delegación del Gobierno) sin más precisiones al final de un largo informe de balance de los detenidos y daños de la víspera, en la que 855 personas habían sido arrestadas hasta las 08.00 horas de este domingo.

Los enfrentamientos y actos vandálicos dejaron también 13 policías y gendarmes y dos bomberos heridos mientras desempeñaban sus funciones, según las autoridades.

La jornada del 17 de octubre estuvo marcada por varios episodios de violencia, saqueos y daños materiales en distintos puntos de la capital francesa, pese a que la manifestación principal, que reunió a 110.000 personas, transcurrió por el recorrido acordado con los organizadores y sin incidentes graves, indicó la Prefectura.