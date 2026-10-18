Una valla dañada desata un incidente de seguridad en el aeropuerto de Leipzig

La Dirección de la Policía de Leipzig informó en un comunicado de que agentes federales y locales habían realizado un primer registro de las instalaciones del aeropuerto, pero que, durante la búsqueda, "no se encontraron personas no autorizadas ni objetos sospechosos".

"Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que, con un alto grado de probabilidad, un vehículo tuvo que haber atravesado la valla del aeropuerto.

No obstante, a lo largo del día están previstas nuevas operaciones de búsqueda con efectivos adicionales, por lo que la pista norte continuará cerrada al tráfico aéreo.

Las alarmas se dispararon cuando, poco antes de las 23.00 hora local (21.00 GMT), se detectaron daños en una valla del aeropuerto, el mismo en el que en agosto pasado se produjo un ataque híbrido con un dron cargado de explosivos del que Alemania responsabiliza a Rusia.