Venezuela celebra la segunda elección de proyectos con Delcy Rodríguez como presidenta

"Día de encuentro y ejercicio de la soberanía popular, cuando los vecinos y vecinas, en comunidad, deciden en consulta nacional sus obras y sueños colectivos", publicó la cuenta de Maduro en X, que no se sabe quién la maneja, en un mensaje con fecha de hoy desde Nueva York, donde permanece detenido desde el pasado 3 de enero.

El ministro de Interior y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llamó a votar en la víspera "para demostrarle al mundo" que el chavismo "sigue adelante con sus métodos, su propia política", según un audio publicado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

En estas votaciones, hay 37.200 proyectos postulados, distribuidos entre 5.418 circuitos comunales del territorio. Las personas escogerán entre el mantenimiento y reparación de ascensores, de cercos eléctricos, reparación de aceras y parques, y otros proyectos similares.

En un centro de votación en Petare -la barriada más grande de Caracas-, Argenis Velásquez dijo a EFE que elegirán entre proyectos como la dotación de tanques de agua -una necesidad frecuente ante los constantes cortes del servicio en todo el país-, el impulso a un emprendimiento de máquinas de coser, entre otras iniciativas como la poda de árboles.

"Queremos priorizar la segunda entrega de tanques, porque tenemos muchos problemas con la situación del agua", subrayó Velásquez.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una plataforma digital para que los votantes puedan ubicar su centro de votación. Hay 12.769 mesas habilitadas en 11.495 centros electorales, informó el canal estatal Venezolana de Televisión.

La Fuerza Armada desplegó a sus efectivos como parte del tradicional Plan República, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden público y la custodia de los materiales electorales.

La anterior consulta popular para escoger proyectos comunitarios en Venezuela se realizó el pasado 8 de marzo, mientras que en 2025 se realizaron cuatro: la primera el 2 de febrero, la segunda el 27 de abril, la tercera el 27 de julio y la cuarta el 23 de noviembre, todas impulsadas por Maduro.

Las votaciones de este domingo se dan en medio de una presión social y política para que en Venezuela se realicen unas elecciones presidenciales, tal y como demanda la mayor coalición opositora, que todavía asegura que en los comicios de 2024 su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor y no Maduro, como proclamó el CNE, institución controlada por rectores afines al chavismo.