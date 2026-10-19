A seis días de las elecciones de Brasil

La asesora económica de Bolsonaro, Daniella Marques, hizo una declaración polémica sobre el programa de subsidios a los pobres Bolsa Familia.

Adelantó que con Bolsonaro el subsidio se extenderá por dos años si el beneficiario consigue trabajo. La campaña de Lula aprovechó para agitar con el miedo al posible fin del programa.

Horas antes, el Gobierno de Lula anunció un adelanto de varios días en el calendario del pago del Bolsa Familia de este mes. La decisión se justificó por motivos climáticos, pero la oposición denunció un interés electoral, porque los beneficiarios cobrarán antes de las elecciones.

Bolsonaro dijo este lunes sobre su rival: "Lula tiene el ADN de la mentira, la corrupción y la venganza".

La Justicia electoral dio un plazo de 24 horas a Meta para demostrar que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos, después de que ambos se quejaran de ser desfavorecidos en las redes sociales.

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Un grupo de simpatizantes de Lula protestó frente a la sede del gigante tecnológico en São Paulo para denunciar una "injerencia" en las elecciones.

Desde 1996 Brasil vota con una urna electrónica. Es una máquina con un teclado, similar a una calculadora, sin conexión a internet, y que permite terminar el recuento en pocas horas.

Sirvió para acabar con las sospechas de fraudes en la votación y facilitó el voto a los analfabetos.

El mecanismo de voto es simple. El elector teclea el número del candidato: trece en el caso de Lula, 22 de Bolsonaro; la foto del aspirante aparece en la pantalla y entonces aprieta el botón verde para confirmar el sufragio.

Tras la jornada electoral, se lleva el disco con el recuento de votos a centros de la Justicia electoral donde se usa un sistema cifrado para transmitir los datos.

En las elecciones de 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas y sus maniobras para minar la credibilidad del sistema le costaron la inhabilitación política.

En las presentes elecciones, el bolsonarismo de momento no ha puesto en duda el sistema.

Lula visitará las ciudades de São Luís, Juazeiro y Petrolina, en la empobrecida región del noreste de Brasil, que constituye el principal bastión político del gobernante.

Flávio no tiene prevista agenda pública. Dedicará el día a grabar anuncios de campaña.