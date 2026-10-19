Accidente de un helicóptero del Ejército colombiano con quince tripulantes no deja muertos

"Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en (el municipio de) Inzá", señaló el Ejército en un comunicado.

Según la autoridad castrense, en el helicóptero viajaban "15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos".

"En este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida", agregó la información.

El Ejército señaló que fueron activados "los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido".

En 2024, tres helicópteros se accidentaron en Colombia, lo que elevó la preocupación de las autoridades por la frecuencia con la ocurrencia de estos sucesos.

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El 29 de septiembre de 2024, un helicóptero se estrelló cuando realizaba una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país, causando la muerte a sus ocho tripulantes.

El 5 de febrero de ese año, un UH-60 Black Hawk del Ejército se estrelló en la zona del Darién, en la frontera con Panamá, accidente que dejó cuatro muertos y tres heridos.

En esa ocasión la aeronave estaba transportando carga para la Base Militar Binacional Cuti, Unguía, en el departamento del Chocó.

El 29 de abril de 2024, nueve militares murieron cuando otro helicóptero, un MI-17 del Ejército, se estrelló en el departamento caribeño de Bolívar cuando abastecía a tropas en una operación contra la banda criminal Clan del Golfo.