ACNUR recuerda el 70 aniversario de la revolución húngara, la primera crisis que gestionó

"Fue la primera vez que se reconoció como refugiado a un grupo numeroso de personas, y la primera gran operación de ayuda de este tipo, contribuyendo a configurar la respuesta mundial a las crisis de refugiados desde entonces", recordó la agencia en un comunicado.

Desde que comenzara la huida a países vecinos el 23 de octubre, ACNUR, con apenas cinco años de existencia, tuvo que gestionar reasentamientos de refugiados desde Austria y Yugoslavia a terceros países en los que se trasladaron unos 180.000 de los 200.000 huidos, recordó la organización de la ONU.

En comparación, en todo el año 2025 sólo hubo reasentamientos de 81.800 refugiados en todo el mundo, indicó ACNUR.

"En un mundo que cuenta hoy con 41,6 millones de refugiados, la crisis húngara de 1956 demuestra lo que ocurre cuando el mundo se une para defender el derecho a buscar seguridad", recordó una organización que en décadas posteriores ha tenido que hacer frente a otras crisis similares, como las de la ex Yugoslavia o la de Ucrania.