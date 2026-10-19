Al menos 4 muertos, incluidos tres niños, por ataque de las FAR cerca aeropuerto de Jartum

Las fuentes señalaron que defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas Sudanesas interceptaron varios drones lanzados por las FAR, dos de los cuales fueron derribados, mientras que un tercero impactó contra una vivienda al este de Jartum.

Asimismo, indicaron que las defensas antiaéreas del Ejército derribaron dos drones de las FAR en los barrios de Burri y Nasir, situados al este del centro de la capital sudanesa.

Sin embargo, un tercer dron impactó contra una casa en el barrio residencial de Imtidad Nasir, a menos de dos kilómetros al este del aeropuerto, y causó la muerte de tres niños de una misma familia y de un guardia de seguridad de un edificio de varias plantas.

Los barrios de Burri y Nasir se encuentran al este del aeródromo y de la sede del Mando General del Ejército.

Este ataque se suma a otras incursiones con drones contra el aeropuerto de Jartum y sus alrededores, las cuales obligaron a suspender temporalmente las operaciones aeroportuarias, que fueron reanudadas tras labores de rehabilitación el pasado mes de febrero.

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Desde el estallido de la guerra, el 15 de abril de 2023, el aeropuerto fue uno de los principales escenarios de combate entre el Ejército sudanés y las FAR, y su cierre paralizó gran parte del tráfico aéreo del país, que pasó a depender en gran medida de Port Sudan.

El Ejército recuperó el aeropuerto en marzo de 2025 y después comenzaron anuncios de rehabilitación y reapertura gradual.

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.