Arabia Saudí pospone a 2027 el 'Davos del Desierto' en medio de los ataques de los hutíes

La organización dijo en un comunicado que este destacado foro, programado en Riad entre los próximos 26 y el 29 de octubre, tendrá lugar en una fecha de 2027 que se anunciará próximamente.

"Esta decisión responde a nuestro firme compromiso con nuestros socios, miembros, ponentes y delegados. Al tratarse de nuestra décima edición -un acontecimiento emblemático-, queremos garantizar que ofrezca la magnitud, la calidad extraordinaria y el impacto inolvidable que nuestra comunidad espera y merece", añadió la nota.

Sin embargo, los organizadores no ofrecieron una explicación sobre el por qué de esta decisión, que se ha tomado después de que Arabia Saudí haya aplazado eventos insignia deportivos, como el torneo de tenis Six Kings Slam -donde iba a jugar Carlos Alcaraz- o las finales de FIFAe de deportes electrónicos, así como la Semana de la Moda de Riad, programados para este octubre, ante los ataques hutíes.

A esto se suman otros eventos musicales que han quedado aplazados, como el festival MDLBEAST Soundstorm -la principal 'rave' electrónica que se celebra en el país-, así como el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda, ambos iban a tener lugar en diciembre.

No obstante, las autoridades saudíes confirmaron el viernes que mantienen los preparativos para albergar la Copa Asiática de 2027, prevista del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, en coordinación con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

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Esta serie de cancelaciones se produce en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen están atacando objetivos en Arabia Saudí, país que capitanea la coalición militar antihutí y que apoya al Ejército yemení, particularmente con bombardeos sobre territorio bajo control del grupo.