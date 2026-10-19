Argentina aprueba el acceso a incentivos a dos proyectos de líquidos de gas natural de TGS

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, informó que el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso al régimen de dos proyectos de TGS destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs).

"Son iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, que incrementan la capacidad de evacuación de la cuenca y permitirán un mayor volumen de producción de hidrocarburos", destacó Caputo a través de la red social X.

Con su admisión al RIGI, los proyectos logran acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Ambos proyectos, como un conjunto, buscan industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos, a través del desarrollo de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

Uno de los proyectos se enfoca en infraestructura para separar los NGLs del gas natural en Tratayén, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), en el corazón de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro proyecto comprende la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar los NGLs, y de una planta en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca -cuyo puerto está sobre aguas del Atlántico sur-, donde se fraccionarán y exportarán los líquidos.

"Estos proyectos, que implican una inversión de más de 3.200 millones de dólares, generarán 19.000 empleos durante la construcción, y a partir de 2030, cuando entren en operación, aportarán 1.100 millones de dólares anuales en exportaciones", precisó Caputo.

TGS es una de las principales procesadoras de gas natural de Argentina y transporta el 60 % del gas natural consumido en el país a través de una red de gasoductos de 9.000 kilómetros.

La compañía está controlada por Compañía de Inversiones de Energía (CIESA), firma que posee el 53,83 % de las acciones de TGS.

Los accionistas de CIESA son Pampa Energía (50 %) y la familia Sielecki, GIP y PCT (50 %).

Otro 25,33 % de las acciones de TGS está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses, organismo público que administra el sistema de jubilación estatal en Argentina).

El restante 20,84 % de las acciones de TGS cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.