Arrestan a 11 personas por presunto fraude en el registro de votación en California

"Las fuerzas del orden federales de California arrestaron hoy a 11 extranjeros residentes en Estados Unidos, acusados ​​en denuncias penales de delitos federales, entre ellos el de haberse registrado fraudulentamente para votar en las elecciones estadounidenses, contiendas electorales en las que la mayoría de ellos emitieron votos ilegales y obtenidos fraudulentamente", informó en un comunicado.

Las detenciones se produjeron bajo la denominada 'Operación Proteger el Voto' emitida por las autoridades del Gobierno de EE.UU. "para combatir y erradicar el fraude en las elecciones estadounidenses y proteger la integridad electoral", agregó.

Las detenciones forman parte de una imputación más amplia contra 28 personas con residencia permanente legal, titulares de la "tarjeta verde" ('green card') acusadas de fraude electoral.

Aunque cuentan con un estatus migratorio legal en el país, la ley estadounidense prohíbe votar a quienes no poseen la ciudadanía, por lo que enfrentan cargos por registrarse de forma fraudulenta y, en la mayoría de los casos, por haber emitido votos de manera irregular.

"Los acusados ​​mintieron a sabiendas y deliberadamente bajo juramento en sus solicitudes de registro de votantes, afirmando ser ciudadanos estadounidenses para poder votar en California. Sus solicitudes fraudulentas fueron aprobadas y, en muchos casos, los acusados ​​votaron ilegalmente en recientes elecciones estadounidenses", precisó la Justicia estadounidense.

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El Gobierno de EE.UU. demandó el pasado jueves al estado de California para que un juez federal impidiera contabilizar las papeletas de voto por correo para las elecciones de medio mandato de noviembre a más de 20.000 personas que el Gobierno considera inmigrantes indocumentados.

La moción se presentó ante las autoridades 48 horas después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una amenaza contra los funcionarios electorales del estado si no se revisaba una lista de supuestos no ciudadanos en el censo electoral de Los Ángeles.

La detención y supervisión del estatus legal de votantes surge en un momento en el que la Administración intensifica sus exigencias de revisión de los censos electorales de cara a los comicios de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, un proceso que ha sido cuestionado por las autoridades estatales, responsables de organizar los comicios.