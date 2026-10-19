Ascienden a tres los fallecidos y a más de 23.000 los afectados por las lluvias en Ecuador

Un total de 21.522 personas han resultado afectadas y 1.645 damnificadas por la temporada invernal, detalló la institución, al añadir que se han implementado quince alojamientos, y en uno de ellos se ha acogido a 28 personas de siete familias.

La Secretaría indicó que se han reportado más de 392 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 22 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (55,36 %), y deslizamientos (19,90 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas; la amazónica de Orellana y las andinas de Bolívar y Pichincha.

De acuerdo a las estadísticas divulgadas por la SNGR, 5.511 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias y 19 han quedado destruidas, mientras que ocho puentes están afectados y uno destruido.

En la madrugada de este lunes se registraron fuertes lluvias en la provincia costera del Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

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Para velar por la seguridad de los estudiantes, en las instituciones educativas ubicadas en zonas inundadas o con accesos complicados, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales y activó el protocolo de contingencia educativa.

Según la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, se calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno presidido por el empresario Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.