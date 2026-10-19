Aumentan a 110 los detenidos en Chile en marchas para conmemorar el estallido de 2019

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó en rueda de prensa que hay cuatro manifestantes heridos y 14 agentes del cuerpo policial de Carabineros lesionados de carácter leve.

Arrau indicó que los mayores disturbios ocurrieron en su gran mayoría en Santiago, donde hubo destrucción de mobiliario público, saqueos y barricadas, y aseguró que "fueron eventos más violentos que el año pasado".

"Son delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término manifestación -cosa que se puede hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás de forma pacifica- con violencia", añadió.

La marcha principal, que congregó a varias miles de personas de forma pacífica en la emblemática Plaza Italia, fue organizada por distintas organizaciones sociales y estudiantiles para recordar a la treintena de víctimas que murieron en el estallido y a los miles de heridos que dejó la represión de las fuerzas de seguridad, muy cuestionadas por la ONU y acusadas de violaciones de los derechos humanos.

Durante la concentración también se escucharon consignas contra los millonarios ajustes fiscales ordenados por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, quien a solo siete meses de asumir el cargo registra una desaprobación histórica, gatillada por promesas incumplidas y recortes en programas sociales.

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Fue el primer aniversario de la revuelta desde que Kast llegó al poder en marzo pasado, quien siempre ha criminalizado la ola de protestas y se refiere a ellas como "estallido delictual".

El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas multitudinarias a favor de un modelo económico más justo y mayores derechos sociales con episodios de violencia desmedida.

"Espero que la condena sea transversal de todos los sectores políticos. Creo que Chile aprendió que era muy mala idea no condenar la violencia en su minuto", agregó Arrau.

Pese a que la mayoría de las demandas siguen vigentes y el descontento ciudadano crece, en los últimos años la mirada sobre lo ocurrido hace siete se ha vuelto más crítica: según la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) publicada este sábado, el 64 % de los consultados considera que fue un hecho negativo para el país, siete puntos más que en 2024.

La encuesta Criteria, por su parte, reveló este domingo que el 68 % cree que las demandas que originaron el estallido social siguen sin resolverse.