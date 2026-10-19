Avión sufre un incendio cuando se preparaba para despegar del aeropuerto de Lima

El incidente fue reportado por fuentes oficiales y medios locales, que compartieron imágenes del fuego en el ala izquierda, al parecer originado en uno de los motores de la aeronave, citada en la prensa como un Airbus A320, lo que llevó a la intervención de los bomberos aeronáuticos.

Latam señaló en un comunicado que se trató de "un evento técnico imprevisto previo al despegue" en un vuelo que cubría la ruta entre Lima y Piura, en la costa norte el país, y que "se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad".

"Las circunstancias de este evento serán materia de evaluación técnica, conforme a los procedimientos correspondientes", indicó antes de lamentar "los inconvenientes ocasionados" y reafirmar su "compromiso con la seguridad aérea".

Por su parte, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que opera la empresa Lima Airport Partners (LAP), reportó en sus redes sociales que este lunes "se registró una emergencia con uno de los vuelos" de Latam y que esta fue "controlada y los pasajeros fueron atendidos por la respectiva aerolínea".

"En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos", acotó.

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A su turno, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó que el vuelo fue reprogramado y que verificaba en el aeropuerto "que la aerolínea brinde información clara y precisa, y se resguarden los derechos de los usuarios, priorizando su seguridad".

"Ante las fallas técnicas presentadas esta mañana en un avión de la aerolínea Latam, que provocaron que una de las alas se incendiara, personal del Indecopi supervisa la atención oportuna a los pasajeros", concluyó.