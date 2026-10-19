Bangladés pide explicaciones a Arabia Saudí por ejecutar a dos ciudadanos sin previo aviso

El Ministerio de Asuntos Exteriores bangladesí se reunió el domingo con el embajador saudí en Daca, Abdullah Zafer H bin Abiyah, para pedir aclaraciones sobre el caso y entregarle una nota diplomática, informó hoy el diario local The Daily Star.

Según un mensaje de la misión diplomática bangladesí citado por el mismo medio, los dos migrantes fueron acusados de mantener relaciones sexuales ilícitas dentro de una mezquita en La Meca, tras lo cual fueron arrestados, juzgados y ejecutados por las autoridades saudíes.

Sin embargo, el comunicado oficial del Ministerio del Interior saudí, difundido por la agencia estatal SPA, se limitó a señalar que ambos habían cometido un “acto inmoral” dentro de una mezquita y que fueron condenados a muerte bajo la figura del ta’zir, una pena discrecional dentro del derecho islámico.

La misión diplomática, que tuvo conocimiento de las ejecuciones después de que estas se llevaran a cabo el 14 de octubre, envió una nota verbal a las autoridades saudíes solicitando detalles sobre el proceso.

El Gobierno bangladesí sostuvo además que los nombres de los dos condenados figuraban en una lista de presos enviada previamente por Arabia Saudí, aunque sin ninguna indicación de que hubieran sido sentenciados a muerte.

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El Ministerio del Interior saudí afirmó que la sentencia se dictó debido a la gravedad del delito y a la violación de la santidad del lugar, y que fue confirmada por la autoridad judicial competente antes de recibir la orden real para su ejecución.

Arabia Saudí había ejecutado a 96 personas entre enero y junio de este año, según Amnistía Internacional, que registró al menos 356 ejecuciones en el reino durante 2025.