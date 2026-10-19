Bolsonaro propone limitar a dos años la permanencia en el programa social Bolsa Familia

El beneficiario podrá permanecer en el programa durante dos años mientras busca empleo o emprende un negocio. Una vez cumplido ese plazo, será desvinculado y dejará de recibir las ayudas, según explicó Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Bolsonaro, en una entrevista con la emisora CBN Bahia.

"Va a haber una regla de transición de dos años para que (el beneficiario) pueda abrir su negocio o aceptar un empleo formal. Y un retorno automático en caso de que salga mal", afirmó Marques, una de las candidatas para asumir el Ministerio de Hacienda en caso de una victoria de Bolsonaro.

La medida está pensada para incentivar el ingreso al mercado laboral de los beneficiarios de las ayudas, según Marques, quien fue presidenta de la Caixa Econômica Federal, un banco público.

"Las personas no pueden quedar atrapadas para siempre en el Bolsa Familia. Es una protección, pero es el inicio de una jornada. Todo el mundo merece soñar con algo con más oportunidad, dignidad", expresó.

Recientemente, Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el 47 % de los sufragios, desmintió las acusaciones de la campaña del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que le achacaban querer acabar con este subsidio de 691 reales (136 dólares o 122 euros) del cual dependen casi 19 millones de familias.

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El exitoso programa, creado en 2003 durante el primer mandato presidencial de Lula, fue uno de los principales factores detrás de la reducción drástica en los niveles de pobreza en Brasil en la primera década del siglo XXI.

Una de las primeras medidas que impulsará Bolsonaro, si gana el próximo domingo, será proponer una enmienda a la Constitución para establecer un límite de gasto público, siguiendo la inspiración del presidente argentino, Javier Milei.

Así como un recorte impositivo, de beneficios fiscales y burocracias, el cual bautizó como "tijeretazo".

A menos de una semana de la segunda vuelta, las encuestas manifiestan una carrera cada vez más ajustada entre el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y el líder progresista, de cara a la segunda vuelta de este 25 de octubre.