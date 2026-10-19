Brasil detecta la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos

El establecimiento, ubicado en el municipio de Nova Itaberaba, fue clausurado por el servicio veterinario, que tomará medidas para la contención y erradicación del foco, según un comunicado del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Las autoridades brasileñas comunicaron la detección del virus a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) y a los socios comerciales del país.

No obstante, el Ministerio afirmó que el consumo de productos avícolas continúa siendo seguro, sin ninguna contraindicación ni riesgo para la salud.

La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), patronal del sector, afirmó en un comunicado que se ha detectado el virus a nivel clínico, pero no la enfermedad en los animales confinados.

La enfermedad de Newcastle es una afección vírica muy contagiosa que afecta a las aves y se transmite por contacto directo entre los animales, por secreciones respiratorias y heces, jaulas, vehículos, ropa y material contaminado.

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En 2024, China suspendió sus importaciones de pollo del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, por la detección de un caso aislado de la enfermedad de Newcastle.