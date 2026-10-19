Brasil, España y Suiza desarticulan organización que traficaba huevos de aves silvestres

Las autoridades de los tres países cumplieron diferentes órdenes de arresto y de registro expedidas por un juez federal de Río de Janeiro en desarrollo de la llamada 'Operación Nido Vacío'.

La Policía Nacional de España detuvo en Gran Canaria, en las Islas Canarias, a los dos supuestos líderes de la organización, donde hay diversos criadores y parques dedicados a los loros y a otras aves silvestres, procedentes de Suiza.

El Departamento Federal de Aduanas y Seguridad de Fronteras de Suiza, por su parte, cumplió tres órdenes de registro y de detención en Weinfelden, desde donde operaban los responsables por el tráfico de los huevos.

En Brasil la Policía Federal cumplió dos órdenes de arresto y tres de registro en la ciudad de Curitiba.

El juez responsable por la operación también expidió una orden de arresto contra una ciudadana suiza acusada de ser la transportadora de los huevos y cuyo nombre ya fue incluido en la Lista Roja de la Interpol.

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Según la Policía Federal, la organización comenzó a ser investigada en octubre de 2025 cuando las autoridades arrestaron en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro a la citada ciudadana suiza en momentos en que pretendía abandonar Brasil con 24 huevos de aves silvestres escondidos bajo su ropa.

De los huevos incautados que eclosionaron nacieron ejemplares del papagayo de cara roja o amazona colirroja (Amazona brasiliensis) y del loro de anteojos rojos (Amazona pretrei), que son especies amenazadas de extinción.

Según los investigadores, los miembros de la organización realizaron viajes recurrentes entre Brasil y Suiza en los últimos 20 años, incluyendo diversas permanencias de corta duración en territorio brasileño consideradas sospechosas.

Los acusados de integrar la organización serán procesados en Brasil por los delitos de tráfico internacional de animales silvestres, maltratos, contrabando y asociación para delinquir.