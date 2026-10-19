Bulgaria emite orden europea para detener a dos sospechosos de incendiar antenas Starlink

El Tribunal de Sofía aprobó la solicitud de la Fiscalía durante una vista pública, informó la radio pública búlgara BNR.

A los sospechosos se les acusa de intentar quemar, el pasado 9 de octubre, ocho de las diecisiete antenas ubicadas al sur de la capital. Tres de ellas fueron completamente calcinadas.

Según las investigaciones, los sospechosos entraron a Bulgaria desde Serbia en un vehículo con matrícula alemana y abandonaron el país unas seis horas después por el mismo paso fronterizo.

Ese tiempo les habría bastado para perpetrar el ataque encapuchados y con guantes.

Las autoridades búlgaras evalúan catalogar el hecho como un acto de sabotaje.

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Por su parte, las autoridades alemanas indicaron a la Fiscalía que desconocen el domicilio oficial de los implicados.

Los abogados defensores prevén recurrir la decisión adoptada por el Tribunal de Sofía.