Condenan por primera vez a prisión a una mujer en Rusia por aborto ilegal

Según el portal Fontanka, la sanitaria se presentaba como ginecóloga, pero no poseía un título médico de la correspondiente especialidad.

La condenada fue hallada culpable de practicar el aborto a una mujer de 28 de años en un apartamento.

La víctima sufrió múltiples lesiones corporales, clasificadas como lesiones corporales graves causadas por negligencia.

La sanitaria, de 42 años, fue detenida el 3 de abril y enviada a prisión preventiva, donde más tarde reconoció su culpa.

A la vez, la víctima, madre de una familia numerosa, no presentó cargos contra la especialista, indica el medio.

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El mes pasado se supo que el número de los abortos en Rusia se ha reducido cuatro veces en los últimos 15 años.

Según las estadísticas oficiales, la cifra de interrupciones de embarazo era de 235.700 casos en 2025, frente a los 1,01 millones registrados en 2010.

Las autoridades rusas han impulsado una serie de medidas para limitar los abortos, incluido el endurecimiento de los requisitos para practicarlo, así como consultas con psicólogos y trabajadores sociales.

El Gobierno busca así revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra de Ucrania como por el 'agujero demográfico' en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.