Cuatro países del este piden a Bruselas fondos para mitigar la carestía energética

Saková participó hoy en una reunión de ministros de Energía del Grupo de Visegrado (V4, integrado por Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia) con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

"En primer lugar, hemos solicitado una exención temporal que nos permita acceder a los fondos de la Unión Europea (UE)", declaró Saková, citada por el portal Noviny.sk.

"Si queremos que el mercado europeo sea competitivo, debemos garantizar precios asequibles para el petróleo, el gas y la electricidad", explicó la ministra tras recordar que los valores energéticos que debe afrontar la industria europea en estos momentos son "varias veces superiores" a los de Estados Unidos o Asia.

En este contexto, señaló que los Gobiernos del V4 tienen ya planes para hacer frente a la carestía de la energía y que esperan que la Comisión Europea (CE) sea flexible y conceda un apoyo para llevarlos adelante, estimando que el mismo podría provenir de ciertos fondos de cohesión o del Fondo de Modernización.

El objetivo es evitar una sobrecarga de los presupuestos nacionales a largo plazo, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio checo, Karel Havlícek, avanzó que si la energía sigue encareciéndose, su Ejecutivo está dispuesto a imponer un tope a los precios de producción de la electricidad.