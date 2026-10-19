Dos personas mueren en Argentina tras la crecida de un río por el impacto de El Niño

Las víctimas, identificadas por sus apellidos como Salazar, de 49 años, y Ledesma, de 55, habían sido vistas por última vez el domingo en la zona de la isla Ibirapitá, cerca de la ciudad de Bella Vista, cuando realizaban tareas para poner a resguardo animales ante el avance del agua.

Según informaron medios locales, los hombres cayeron al agua cuando intentaban cruzar a caballo una laguna.

Los equipos de rescate localizaron primero a los animales y posteriormente encontraron los cuerpos de ambos trabajadores. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación judicial.

La emergencia hidrológica afecta a numerosas localidades de la provincia de Corrientes. Según los últimos datos difundidos por las autoridades provinciales, 754 personas abandonaron sus viviendas: 392 fueron trasladadas a centros de evacuación y otras 362 evacuaron por su propia cuenta y recibieron asistencia en casas de familiares.

En la capital provincial, el río Paraná alcanzó los 7,07 metros de altura, por encima de la cota de evacuación, establecida en siete metros.

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La crecida obligó a numerosos vecinos de barrios costeros a dejar sus hogares, mientras las autoridades mantienen operativos de asistencia y prevención.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, expresó su preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que agraven la situación, aunque destacó que el nivel de agua ha bajado en algunas localidades en los últimos días.

Los informes hidrológicos de la central hidroeléctrica argentino-paraguaya de Yacyretá anticipan una tendencia gradual descendente de los caudales afluentes al Paraná, aunque advierten de que los niveles seguirán por encima de los valores de inundabilidad.

El nivel actual del caudal que recibe la represa se ubica un 70 % por encima de los niveles promedio para esta época del año.

Adrián Ravier, portavoz presidencial argentino, destacó que la Armada ha desplegado un operativo con distintas embarcaciones, así como vehículos anfibios, cocinas de campaña, contenedores sanitarios móviles y personal militar especializado en sanidad para hacer frente a la emergencia.