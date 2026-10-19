Ejército chino critica a un estudiante por exhibir una bandera militar japonesa en Moscú

La cuenta Jun Zhengping en la red social china Weibo -semejante a X, censurada en China-, vinculada al EPL, calificó el incidente de "escandaloso" y afirmó que promover el militarismo constituye una ofensa a la conciencia humana, independientemente del país o centro educativo donde ocurra.

El incidente ocurrió el pasado miércoles, cuando el estudiante presuntamente acudió a una clase de Historia con la bandera y una gorra militar japonesa de los años treinta, de acuerdo al periódico oficialista Global Times.

Otros estudiantes chinos le recriminaron su comportamiento y denunciaron que respondió con insultos y agresiones, mientras que una asociación de estudiantes chinos informó del caso a la universidad y a la Embajada china en Rusia.

La Universidad Estatal de Moscú abrió una investigación interna, según dicha asociación, aunque hasta ahora no se ha comunicado públicamente ninguna resolución.

La bandera del sol naciente, utilizada históricamente por las Fuerzas Armadas imperiales japonesas y todavía presente en las actuales Fuerzas de Autodefensa, suscita rechazo en China y otros países asiáticos por su asociación con la expansión militar japonesa durante el siglo XX.

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La polémica coincide con nuevas tensiones entre Pekín y Tokio después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enviara dos ofrendas al santuario Yasukuni, una ritual el sábado y otra monetaria el lunes, un recinto que honra a los muertos de guerra japoneses, incluidos catorce dirigentes condenados como criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning condenó este lunes ese gesto y exigió a Japón que afronte su pasado militarista y deje de adoptar medidas que, según Pekín, buscan justificar sus guerras de agresión.