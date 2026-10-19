Ejército sudanés mata a 18 combatientes de FAR en ofensiva contra ciudad clave en Darfur

El portavoz de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército sudanés, Mohamed Deidan, afirmó este lunes en un comunicado que consiguieron "neutralizar por completo los sistemas de defensa antiaérea de las FAR y llevaron a cabo 16 ataques aéreos en el transcurso de dos días, dirigidos contra las posiciones y activos de dichas fuerzas dentro de la ciudad".

Fuentes militares explicaron a EFE que los ataques aéreos tuvieron como objetivo depósitos de armas y municiones, así como una reunión de comandantes de las FAR en un barrio residencial, que resultaron en la muerte de 18 combatientes, incluidos varios oficiales.

Deidan anunció, además, que la Fuerza Aérea sudanesa ha establecido "un control total" sobre el espacio aéreo de Nyala, ciudad utilizada por las FAR como centro militar y administrativo.

El pasado viernes, el Ejército sudanés anunció la destruido de centros de mando y control de las FAR en esa ciudad mediante una serie de ataques aéreos contra sus posiciones y campamentos.

Nyala es una ciudad clave en la guerra de Sudán entre el Ejército y las FAR por su valor militar, logístico y político dentro del oeste del país, siendo, desde que la tomaron los insurgentes a finales de octubre de 2023, uno de principales bastiones paramilitares en Darfur.

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Además, desde 2025 las FAR y sus grupos afines celebraron allí reuniones para impulsar una alianza encaminada a crear un Gobierno paralelo en Sudán, mientras que el propio líder de los paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, frecuenta la localidad.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha dejado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.