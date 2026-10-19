El audiovisual brasileño crece un 34,5 % en el exterior en 2026 y busca nuevos mercados

Según datos del Banco Central, los ingresos alcanzaron los 358,6 millones de dólares y corresponden a servicios de producción audiovisual, derechos y otras actividades relacionadas contratadas por clientes del exterior.

Además, de acuerdo con la Agencia Nacional del Cine (Ancine), en 2025 se estrenaron 154 películas brasileñas y un total de 367 títulos nacionales se exhibieron en los cines del país, reuniendo a más de 11 millones de espectadores.

Ante este contexto, Brasil apuesta por seguir transformando creatividad y reconocimiento en oportunidades de negocio para ampliar las exportaciones y fortalecer una industria que recibió, en 2025, unos 252 millones de dólares en recursos públicos, un 29 % más que en 2024, según Ancine.

“El mercado interno es esencial, pero si le damos la espalda al mundo, no podremos sostener el crecimiento de nuestros productos. Brasil tiene calidad, una marca fuerte y una riqueza cultural que no podemos desperdiciar”, sostuvo el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Márcio Elias Rosa, durante su participación en un evento sectorial este octubre, en Río de Janeiro.

Para aprovechar diferenciales tan importantes, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), encabeza un plan que pasa por incorporar más empresas al comercio exterior.

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Para ello, trabaja con entidades del sector en cine, animación, publicidad y videojuegos, mediante capacitación, adaptación de los contenidos y servicios a las demandas de los compradores extranjeros, inteligencia de mercado, misiones comerciales y facilitación de contactos con posibles socios y oportunidades de contratación.

Un ejemplo es la iniciativa FilmBrazil, creada con la Asociación Brasileña de la Producción de Obras Audiovisuales para el mercado publicitario, y que, en 2025, alcanzó 84,7 millones de dólares en exportaciones, un 52 % más que en 2024, por parte de las 52 productoras vinculadas.

El proyecto Cinema de Brasil, a su vez, desarrollado junto al sindicato audiovisual Siaesp, registró 73,9 millones de dólares en exportaciones entre 2024 y 2025.

Para seguir creciendo, una de las apuestas más estratégicas son las coproducciones, que permiten la incorporación de socios extranjeros desde las primeras etapas de los proyectos y aumentan sus posibilidades de distribución internacional.

En los últimos dos años, las iniciativas acompañadas por ApexBrasil en este ámbito involucraron alrededor de 75 producciones y proyectos, con aproximadamente 60 millones de dólares alcanzados en el último año.

Asimismo, en 2025, Ancine emitió 140 reconocimientos provisionales de coproducción internacional, frente a 56 en 2023.

Esta fórmula en expansión también está detrás de dos de los mayores éxitos recientes del cine brasileño.

'Aún estoy aquí', de Walter Salles, ganadora del Óscar a la mejor película internacional en 2025, entre otros premios, es una coproducción entre Brasil y Francia.

Ya 'El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que conquistó dos Globos de Oro en 2026 y recibió cuatro nominaciones a los Óscar, fue coproducida por Brasil, Francia, Alemania y Países Bajos.

Sin embargo, el interés internacional por los contenidos brasileños también se ve reflejado en las plataformas digitales.

Las visualizaciones mundiales de contenidos brasileños de Netflix crecieron un 60 % en el segundo semestre de 2025 respecto al primero, según la compañía, que anunció este lunes un acuerdo con la gigante local Globo para ampliar su catálogo con 18 producciones premiadas del país suramericano a partir de diciembre.

En ese sentido, la directora de negocios de ApexBrasil, María Paula Velloso, recordó en un comunicado que “el audiovisual es una industria creativa, pero también de servicios, tecnología y negocios internacionales” con una gran capacidad de “generar valor para la economía del país”.