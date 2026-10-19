El Banco Mundial lanza su primera estrategia digital hacia la IA en países en desarrollo

En un comunicado, la institución detalló que este lanzamiento llega en un momento en el que estas naciones afrontan retos como la limitación de recursos y la creciente necesidad de trabajos, con una expectativa de 1.200 millones de jóvenes que entrarán en edad laboral dentro de quince años, mientras sus economías solo esperan crear poco más de 420 millones de empleos, estima el BM.

"La tecnología digital puede ayudar a los países a crear empleos y hacer que los recursos escasos rindan más. Hacer realidad ese potencial requiere un enfoque integral, desde una conectividad confiable y dispositivos asequibles hasta habilidades digitales y servicios útiles", afirmó el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

El BM se fija en cinco sectores concretos a la hora de apoyar a los países en desarrollo para fomentar la creación de empleo: infraestructura y energía; negocios relacionados con la agricultura; salud; turismo, y empresas manufactureras que generen un "valor agregado".

Aún así, según considera el Banco Mundial, existen "barreras sustanciales" como el hecho de que cerca de dos mil millones de personas no tuvieran acceso a internet en 2025 a nivel global.

La institución también destaca que solo un 23 % de las personas en los países con bajos ingresos utilizó internet en el mismo periodo, un dato que contrasta con un 94 % para el caso de los países con ingresos altos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, como parte de esta estrategia, se trabajará para rebajar el costo de acceso a teléfonos móviles y servicios de banda ancha a través de colaboraciones con teleoperadoras, a lo que se sumarán acciones para crear sistemas fiables de identificación digital, de pago y de transferencia segura de información.

Otro de los puntos clave será adaptar estos países en desarrollo al uso de la IA, para lo que se impulsarán "pequeñas" herramientas adaptadas a tareas específicas en condiciones locales, como ayudar a los granjeros a identificar enfermedades en las cosechas o mejorar la gestión de inventario en empresas.