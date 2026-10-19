Mundo
19 de octubre de 2026 - 16:20

El brent baja un 0,28 %, hasta 109,55 dólares, pendiente del conflicto en Oriente Medio

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Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre bajó un 0,28 %, hasta 109,55 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de superar los 110 dólares durante la negociación, en medio de la incertidumbre sobre el suministro de crudo por el conflicto en Oriente Medio.

Por EFE
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El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,31 dólares respecto al cierre del viernes, cuando terminó la sesión en 109,86 dólares.

La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de que otro petrolero sufrió una explosión y un incendio tras chocar con una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz, después de anunciar el sábado incidentes similares con otros dos superpetroleros.

La fuerza militar iraní ha reiterado que el estrecho está cerrado y ha amenazado con actuar contra los buques que incumplan sus normas de navegación, mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán que Teherán considera irregular.