El brent baja un 0,28 %, hasta 109,55 dólares, pendiente del conflicto en Oriente Medio

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,31 dólares respecto al cierre del viernes, cuando terminó la sesión en 109,86 dólares.

La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de que otro petrolero sufrió una explosión y un incendio tras chocar con una mina naval en el sur del estrecho de Ormuz, después de anunciar el sábado incidentes similares con otros dos superpetroleros.

La fuerza militar iraní ha reiterado que el estrecho está cerrado y ha amenazado con actuar contra los buques que incumplan sus normas de navegación, mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán que Teherán considera irregular.