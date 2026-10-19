El CAC-40 se resiente por las escenas de caos en las calles de Francia y pierde un 1,11 %

El CAC-40, que había cerrado el viernes en 7.956,70 puntos, comenzó desde primera hora de la mañana a la baja y ligeramente por debajo del nivel simbólico de los 7.900 puntos que no consiguió superar en ningún momento del día.

El descenso, de hecho, se fue acentuando durante la mañana y la primera parte de la tarde, cuando llegó a los 7.821,29 puntos, que fueron el suelo de la jornada.

En la última media hora de intercambios, el indicador de tendencias marcó una ligera inflexión, sin llegar a abandonar el territorio negativo y terminó limitando las pérdidas al terminar en 7.868,05 puntos.

Eso significa que no ha perdido todo lo ganado la semana pasada (seguía conservando al cierre un avance del 0,27 %) pero en el último mes acumula una caída del 4,07 % y desde comienzos de año del 3,63 %.

La jornada tuvo un nivel de actividad en niveles próximos a la media, ya que cambiaron de manos activos por valor de 3.567 millones de euros.

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Uno de los focos de atención del día fue el incremento del tipo de interés que tiene que pagar la deuda francesa. Para los bonos a diez años, subió al 4,880 %, un máximo en dos décadas, lo que significa 8,1 puntos básicos más que el viernes.

Fue la mayor subida entre las deudas soberanas europeas respecto a la sesión precedente. La prima de riesgo de Francia -el diferencial con respecto al bono alemán, que sirve de referencia- subió hasta 145 puntos.

Hay que recordar que antes de que estallara a finales de febrero la guerra en Oriente Medio, esa prima de riesgo se situaba en una horquilla de 50 a 55 puntos básicos.

En el frente de los valores, el sector bancario fue uno de los que más sufrió el castigo por la situación financiera del país y las malas perspectivas que se presumen por el clima social y político a seis meses de las elecciones presidenciales.

Las compañías del CAC-40 que más retrocedieron fueron el banco Société Générale (3,41 %), el fabricante automovilístico Stellantis (3,33 %), el grupo hotelero Accor (3,03 %), la compañía energética Engie (2,78 %) y el banco Crédit Agricole (2,64 %).

En el otro extremo, entre las siete subidas, las más pronunciadas fueron las de la consultora de servicios a las empresas Capgemini (1,48 %) y el operador bursátil Euronext (1,26 %).